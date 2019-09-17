警方在大安濱海樂園北園停車場找到潘男車子。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中年紀輕輕的潘姓男子因與太太吵架，16日駕車出門前往大安海堤企圖尋短，警方獲報在大安濱海樂園北園停車場找到車，但卻不見潘男身影，隨後在沙灘發現他手抱蚵架欲輕生，經眾人合力將他帶到堤防上，結束一場驚魂記。

大甲警分局表示，海墘派出所警員王景德16日上午執行勤查兼備勤勤務時，11時獲報指年約20歲后里人潘男疑要輕生，駕駛小客車往大安海堤方向，王員立即前往大安港海堤附近位置搜尋，隨後發現潘男車子停放在大安濱海樂園北園停車場，但車上無人。

王員發覺事態嚴重，立即請值班通報海巡署塭寮安檢所人員進行搜索，並呼叫所內同仁警員陳國鴻加入行列，中午12時許於距離海堤防約200多公尺沙灘發現潘男，他手抱蚵架企圖尋短，經眾人合力將他帶回堤防上。

據了解，潘男因與太太吵架致有輕生念頭，所幸經警方即時阻止，結束一場驚魂記，潘太太感謝警方及時救人一命；大甲警分局指出，警察以保護人民與盡己所能降低民眾受傷機會為職責，並呼籲民眾要珍惜生命，不要因一時衝動而留給家人與周遭親友遺憾。

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