台索斷交 柯第一反應是這樣 10:482019/09/17 中時 張立勳 、 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲17日面對我與索羅門群島斷交，他第一個反應是省下好多錢。（張立勳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 索羅門群島與台灣斷交，台北市長柯文哲17日表示，台灣的存在不需要靠別人來證明自己的存在，他第一個反應是省下好多錢，再者是對台灣實質存在也沒有影響。 我外交部長吳釗燮昨宣布與索國斷交，柯文哲今指出，台灣的存在，不需要靠別人來證明，如果很務實的講，以一個很務實的從政人，他第一個反應是省下好多錢，且對台灣的實質存在也沒有影響，所以我們就是一樣，繼續往前走，這樣就好了。 當被問到索羅門會是下個後悔的嗎？柯文哲則說，等大陸不付錢就會後悔了。 (中時 ) #台灣 #柯文哲 #索羅門 #斷交 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨外交無能 04:092019/09/13 論壇廣場 索國若轉向 南太骨牌恐倒 04:102019/09/13 國際大事 幫郭台銘爭取連署 柯文哲：我幫他填一張就好 09:562019/09/13 政治 台灣無用論 04:092019/09/14 論壇廣場 評選情 柯：國民黨一盤好棋下到亂 10:392019/09/14 政治 救邦交 徐斯儉9月16日飛抵索國 02:442019/09/15 政治要聞 美澳動作 激化台索斷交 04:102019/09/15 時論廣場 聯美抗北京護外交 癡人說夢 04:102019/09/16 論壇廣場 索羅門群島執政黨投票無異議通過 與我國斷交 17:472019/09/16 政治 吳釗燮請辭 蔡英文：沒有請辭問題 20:292019/09/16 政治 政治熱門新聞 郭台銘不選 李艷秋嘆：沉重的是韓國瑜 - 政治 對索羅門斷交、郭不選有感而發？林濁水送蔡這句話 - 政治 分析郭董退選 呂秋遠：郭不選全因這兩個字 - 政治 柯唸三頁聲明稿 宣布不投入選總統 - 政治 影》郭棄選 柯文哲最新回應：尊重 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。