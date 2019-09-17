索羅門群島與台灣斷交，台北市長柯文哲17日表示，台灣的存在不需要靠別人來證明自己的存在，他第一個反應是省下好多錢，再者是對台灣實質存在也沒有影響。

我外交部長吳釗燮昨宣布與索國斷交，柯文哲今指出，台灣的存在，不需要靠別人來證明，如果很務實的講，以一個很務實的從政人，他第一個反應是省下好多錢，且對台灣的實質存在也沒有影響，所以我們就是一樣，繼續往前走，這樣就好了。

當被問到索羅門會是下個後悔的嗎？柯文哲則說，等大陸不付錢就會後悔了。

(中時 )