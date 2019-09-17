鴻海集團前董事長郭台銘昨(16)日晚間閃電發布聲明，表示將不會登記2020總統大選獨立參選連署，一時之間對台灣政壇投下震撼彈；不過，財經女神胡采蘋表示，郭退選對台北市長柯文哲來說，是一場全面崩潰的劇本！

胡采蘋於臉書發文表示，「現在對柯文哲來說，當然是一場全面崩潰的劇本，柯選總統一定不會上，還可能被迫離開台北市長位置，或被罷免；然而柯不選總統，民眾黨拿什麼去打立委選戰，這個黨就會迅速泡沫化。所謂美女刺客一點新聞性都沒有，時代力量顏值議員有多少，總版面也比不上黃國昌一天的曝光量」。

胡采蘋更表示，「組黨已經讓柯民調減半，選總統就是他民調全面崩潰的時間點，這在六月國民黨初選前我就一路這麼主張。組黨是柯文哲最錯誤的一個決定，他的政治生命很可能在2019年迅速進入終點，民調減半只是序曲，退讚運動是致命打擊，他自己的選擇已經將他一半的政治生命送進墳場」。

胡采蘋認為，「對柯來說，最好的選擇是全面收兵，做完這任市長，留下名聲。藍綠都洗過一圈但最終是無人願意收留，那已經證明你的政治能力只到這裡。可惜柯不會這麼做，因為他智商157，他相信他是德川家康」。

(中時電子報)