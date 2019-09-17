鴻海創辦人郭台銘宣布不參選總統，這消息不僅引發政壇震撼，也讓許多韓國瑜後援會湧入大批留言、瞬間嗨翻，有韓粉貼文呼籲「韓家軍們請把過往調侃郭台銘董事長的文及圖刪掉吧」，還有韓粉喊話「過來吧！郭粉+韓家軍，天下無敵」。

郭台銘昨晚宣布，不會登記2020總統大選獨立參選連署，加上前副總統呂秀蓮表示將領表連署，連續兩枚政壇震撼彈，包括韓國瑜後援會、韓國瑜鐵粉後援會、韓國瑜後援會粉絲團等，昨晚到今天湧入大批留言。

有韓粉留言呼籲：「郭台銘董事長宣布不參加2020總統大選，韓家軍們請把過往調侃郭台銘董事長的文及圖刪掉吧」，還有韓粉喊話：「過來吧！郭粉+韓家軍，天下無敵。兄弟姊妹我們捐棄成見，為了中華民國，為了我們的下一代，一起努力吧，同胞們，一起支持韓國瑜」；也有人調侃「峰迴路轉，好戲連台，韓粉別忘了，大家去幫呂副連署，但票投韓國瑜」。還有人讚嘆「郭台銘終於做對了」、「謝謝郭董，只要翻轉2020台灣才有希望」。

不參選了！但我永遠都在 郭台銘錄製影片親自說明

(中時電子報)