中南部每年10月至隔年3月PM2.5嚴重，校園要挂空汙旗示警。教育部推動實驗計畫發現，教室內不裝空氣清淨機，改裝設「新風換氣系統」，能有效控制室內二氧化碳回復標準值效率100％、PM2.5改善率也達70％。

教育部預計今年10月起，配合空汙嚴重季節（每年10月起至3月之秋冬季)，繼續進行校園室內空氣品質後測作業，明年初將提出完整空污防制措施執行成效報告，並爭取行政院及環保署擴大辦理。

過去學校防制空汙，主要是在教室內裝設空氣清淨機。但專家發現，空氣清淨機雖可防空汙，卻造成教室內二氧化碳濃度飆高，導致學童注意力不集中；若以新風換氣系統取代，可有效降低室內PM2.5濃度，也能控制二氧化碳。比起空氣清淨機每間教室須放2、3台，要價5到8萬，「新風換氣系統」僅約4.1萬，也無須全天候啟動，更省電。

教育部107年5月起到109年1月31日止，委託成大團隊辦理為期一年半的「校園空氣污染防制策略規劃、執行暨成效評估」計畫，擇定高雄市及雲林縣各4所國小及幼兒園為示範點，在教室內裝置「新風換氣系統」，觀察室內二氧化碳及PM2.5濃度的變化狀況。

教育部次長范巽綠及國教署署長彭富源昨（16）日率隊前往雲林縣陽明國小視察校園空氣汙染防制策略計畫執行成效。范巽綠表示，從數據看來，這項試辦計畫已展現成效，非常有利做為後續進一步推廣各地校園的重要參考依據。

她強調，全台僅東部縣市空氣品質符合環境空氣品質標準，其餘縣市皆屬於三級空氣品質防制區，尤其兒童是空污敏感族群，維護校園空氣品質刻不容緩。目前已核定1150萬元補助經費，於二崙、崙背及麥寮三鄉22所學校，於8月裝設完成230組新風換氣系統，教育部會再積極爭取環保署經費，補助西螺、莿桐等鄉鎮國中小、幼兒園裝設「新風換氣系統」。

(中時 )