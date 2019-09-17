美國之音引述路透報導，美國貿易代表辦公室(USTR)發言人週一（16日）表示，美中兩國貿易談判副代表（副部長級）將於週四開始在華盛頓會晤。不過，貿易代表辦公室的發言人沒有提供有關這次會談的進一步細節。

美中兩國此前就曾預計副部長級貿易談判將於9月中旬在華盛頓重啟，但沒有公佈具體日期。美國貿易代表萊海澤(Robert Lighthizer)和美國財政部長穆努欽(Steven Mnuchin)將於10月初與中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴舉行會談。

報導稱。美國商會(U.S. Chamber of Commerce)會長湯姆·多諾霍(Tom Donohue)早些時候曾表示，美國貿易代表萊海澤(Lighthizer)告訴企業高管，他正在尋求一項「真正的協議」，以便解決美國貿易代表辦公室兩年前提出的知識產權和技術轉讓問題。

多諾霍在敦促國會批准美墨加貿易協定的新聞發佈會上說，萊海澤「確實表明，（中國）在購買（美國）農產品和其它問題上有所行動。」

一些媒體報導稱兩國有可能達成臨時協議。但多諾霍說，萊海澤對此並沒有做出表示。

(中時 )