鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布不參與2020總統大選連署，新北市長侯友宜表示，選舉是個人決定最重要，選不選，其實沒有那麼樣的重要，郭選自己的路，要給他祝福。

侯友宜說，台灣選舉長時間以來都不斷在內耗，因政治的對立與衝突，甚至製造的仇恨，讓台灣不斷的往後走。

侯友宜說，選舉過程是應該每一個人把自己的理性政策好好論述，每個人要扮演好自己的角色，靜下心來好好做事，全力為台灣、為中華民國做事，相信台灣就會更好，郭台銘選擇自己走自己的路，每一個人都要給他祝福。

(中時 )