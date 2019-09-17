郭不選 侯友宜：個人決定最重要 要給他祝福 10:492019/09/17 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜表示，選舉是個人決定最重要。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布不參與2020總統大選連署，新北市長侯友宜表示，選舉是個人決定最重要，選不選，其實沒有那麼樣的重要，郭選自己的路，要給他祝福。 侯友宜說，台灣選舉長時間以來都不斷在內耗，因政治的對立與衝突，甚至製造的仇恨，讓台灣不斷的往後走。 侯友宜說，選舉過程是應該每一個人把自己的理性政策好好論述，每個人要扮演好自己的角色，靜下心來好好做事，全力為台灣、為中華民國做事，相信台灣就會更好，郭台銘選擇自己走自己的路，每一個人都要給他祝福。 (中時 ) #郭台銘 #2020大選 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 衰躺槍！藍酸郭董政壇乃哥 徐乃麟3天前才說... 00:122019/09/13 政治 宣布參選就失去魔力？郭台銘恐成灰姑娘 18:542019/09/14 政治 郭台銘副手選誰？ 蔡沁瑜回3個字 21:192019/09/15 政治 郭台銘勝算幾何 04:102019/09/16 論壇廣場 登記參選前夕出招？ 張忠謀夫人密訪郭台銘住處 14:352019/09/16 財經 藍委呼籲郭台銘與國民黨共同為中華民國生存發展奮鬥 00:122019/09/17 政治 郭台銘宣佈不選 邱毅臉上貼金 00:192019/09/17 兩岸 郭台銘反而會害了中華民國 04:102019/09/17 論壇廣場 登記截止日前 深夜拋震撼彈 郭棄選總統 04:102019/09/17 政治要聞 郭台銘棄選總統 村長直播三磕頭 02:112019/09/17 政治 政治熱門新聞 郭台銘不選 李艷秋嘆：沉重的是韓國瑜 - 政治 影》郭棄選 柯文哲最新回應：尊重 - 政治 柯唸三頁聲明稿 宣布不投入選總統 - 政治 對索羅門斷交、郭不選有感而發？林濁水送蔡這句話 - 政治 李佳芬委託律師 今提告鄭佩芬、洪耀南、吳佩蓉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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