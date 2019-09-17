田中高鐵特定區土地可供標售建築土地面積共計155筆，面積約為66.4公頃，已標售68筆土地，共標脫約14.6公頃，尚餘87筆、51.8公頃土地可標售。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

田中高鐵特定區土地可供標售建築土地面積共計155筆，面積約為66.4公頃，已標售68筆土地，共標脫約14.6公頃，尚餘87筆、51.8公頃土地可標售。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

拚經濟！彰化縣政府9月16日辦理高鐵彰化車站特定區可建築土地公開標售，這次標脫3筆土地、總面積0.8792公頃，為縣庫進帳2億7384萬多元。標出土地是兩筆住宅區，分別是640萬和1933萬元，另筆是產專區標得2億4809萬元，為機械組裝業者。這次是今年度2次標售，縣府積極招商，除了住宅區陸續標出，產業進駐讓人振奮。

縣府地政處表示，彰化田中高鐵特定區開發後公共設施完善，發展看好，歡迎地方鄉親踴躍投標入主本特定區，帶動地方發展，共創彰化榮景。

縣長王惠美表示，彰化田中高鐵特定區，交通便利，除原有大社路、斗中路連通田尾鄉、北斗鎮外，新開闢聯外東彰道路亦讓北彰化、南投地區來往方便，加上區內有已接近完工之中央氣象局田中氣象站及彰化基督教醫院投資於區內總面積達1.95公頃，旅館區及住宅區也有民眾陸續建築開發，逐漸帶動區內建設，後市看好、前景可期。

田中高鐵特定區土地可供標售建築土地面積共計155筆，面積約為66.4公頃，已標售68筆土地，共標脫約14.6公頃，尚餘87筆、51.8公頃土地可標售，預估年底再辦理標售。

(中時 )