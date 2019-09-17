京雄城際北京大興站正式竣工 10:512019/09/17 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 京雄城際北京大興站正式竣工。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 京雄城際北京大興站正式竣工。（照片取自中新網） 9月16日，由中鐵第五勘察設計院集團有限公司負責設計的京雄城際北京大興站開始設計驗收工作，標誌著京雄城際「出京第一站」已正式竣工，即將投入使用。 北京大興站未來是新機場與北京城區接駁的重要節點，同時也是北京與雄安新區的重要橋梁。站房為線下式，車場設於高架橋上，總建築面積17032.42平方米，建築正立面造型的柔和曲線，取自新機場的正立面剪影，與新機場相呼應。 (旺報 ) #北京大興站 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 郭台銘宣佈不選 邱毅臉上貼金 - 兩岸 環時：港動盪滿百日 反思正當其時 - 兩岸 新聞透視》港人覺醒 拒當綠營政治提款機 - 兩岸要聞 - 中國時報 索台斷交非單一事件 蔡英文還會「撿到槍」？ - 兩岸 「郭退黨目的」網路投票 陸過半網民這麼看 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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