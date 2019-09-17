京雄城際北京大興站正式竣工。（照片取自中新網）

9月16日，由中鐵第五勘察設計院集團有限公司負責設計的京雄城際北京大興站開始設計驗收工作，標誌著京雄城際「出京第一站」已正式竣工，即將投入使用。

北京大興站未來是新機場與北京城區接駁的重要節點，同時也是北京與雄安新區的重要橋梁。站房為線下式，車場設於高架橋上，總建築面積17032.42平方米，建築正立面造型的柔和曲線，取自新機場的正立面剪影，與新機場相呼應。

(旺報 )