台中新市府團隊上任以來第一次局部改組，包括2位副秘書長黃國榮及朱康震、社會局長彭懷真、經濟發展局長張峯源、新聞局長黃國瑋、研考會主委吳皇昇新人事案，17日由市長盧秀燕布達。

台中市府市政會議17日移師梧棲區公所舉辦，盧秀燕親自布達上任以來第一次局部改組人事案；副秘書長將由前台中市副市長黃國榮，以及資深媒體人、曾任桃園市新聞處長的朱康震接任；社會局長將由東海大學副教授彭懷真接任；經濟發展局長將由前新北市經發局長張峯源接任；新聞局長則由媒體出身、擔任過記者、主播及發言人的黃國瑋接任；研究發展考核委員會主任委員由原新聞局長吳皇昇接任。

盧秀燕表示，市府在不同階段有不同人事安排，每階段都適才適所，感謝每位首長任內盡心盡力，交接後希望讓業務無縫接軌，有效服務市民，讓市府有效運作。新階段加入新生力軍，期盼隨時保持良好態度，一起繼續加油為台中努力服務。

原社會局長李允傑調任市府顧問；原經濟發展局長高禩翔調任台中市工商發展投資策進會總幹事；原新聞局長吳皇昇調任研究發展考核委員會主任委員，原研究發展考核委員會主任委員曾能汀則由政務官回任文官。

(中時 )