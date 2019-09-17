17歲的姚姓少年，昨天中午獨自騎自行車，由東沿台灣大道二段慢車道外側車道騎行，往郊區方向直行；行經台灣大道二段600號前時，自行車前輪碰撞路面坑洞後傾斜摔車，擦撞到路邊違停的自小客車，造成臉部、手部及腳部多處擦傷及鼻樑斷裂送醫，全案正由警方依法處理中。

警方指出，姚姓少年於昨天中午13時，騎車行經西屯區台灣大道二段600號前慢車道外側車道，往郊區方向直行，自行車前輪碰撞路面坑洞後摔倒，擦撞路邊違停的自小客車，造成臉部、手部及腳部多處擦傷及鼻樑斷裂送醫。

姚姓少年的家長，將孩子受傷就醫及路面坑洞po在臉書上，強調「若台灣的路再鋪好些，這種意外就不會經常發生。兒子今天下午騎乘腳踏車途經台中台灣大道太原路口發生路面坑洞自摔車禍，謝謝後方駕駛撥打119叫救護車及提供行車紀錄器給警方，讓我們知道事情的始末。」

姚姓少年家長指出，目前孩子全身擦傷與鼻樑斷裂，須花時間慢慢復原， 希望台中的道路能越來越好，我小孩是最後一個受傷的就好！」臉書引起市民的廣大回響，民眾po文說：「同為台中人感同身受，你兒子絕對不是第一個受害者

也不會是最後一個，希望市長、立法委員可以好好正視路不平這件事」

警方強調，警方已蒐證相關資料，道路坑洞部分將交由市府權責單位處理，針對路邊違規停車部分，已通知車主下午到案說明，依法處理，全案正由警方協助調查處理中。

(中時 )