即使外交體系力挽狂瀾，索羅門群島仍決定與我國斷交，引發國內政壇譁然。雖然外傳北京動用5億美元拉攏索國政要，但事實上索國民間對台較為友善，十年前更有酋長跋山涉水只為了送給我國八八風災善款，一度讓前總統馬英九感動哽咽的佳話。

據僑委會《僑務電子報》先前報導，索羅門群島依莎貝爾（Isabel）省偏遠部落卡瓦（Kava）的酋長史坦利（Stanley），因索國農業部與台灣駐索技術團推動種植稻米計畫，使他對台有特殊情感。而史坦利聽聞台灣因八八風災受損嚴重，史坦利召集全村募款，兩百多戶族人募到新台幣四千多元，隨後他跋山涉水，乘坐動力舢舨航行兩百公里，總共歷經24小時才把這筆善款送至位於當時我國位於索國首都荷尼阿尼的技術團。

報導稱，2010年馬英九總統訪索國之際，不僅親自見到了史坦利，並第一句話就向他說「我可以抱你嗎？」，以擁抱代表台灣人民對他的心意。而史坦利且轉交了一封信，把當年召集全村募款、跋山涉水把善款送到技術團的過程，全都寫在給馬總統的一封信中，而馬在專機上與媒體分享這封信時，語氣一度帶著哽咽。

報導指出，史坦利認為，台灣跟其他國家的援助不同，在1999年至2003年索國發生種族衝突的黑暗時期，台灣不離不棄，是真正的朋友。他形容台灣是真正願意幫助貧民，如聖經中所言「有善心的索馬利人」。

台索建交36年，索羅門群島多處可見有台、索國旗的紀念牌，標示兩國合作計畫，包括索國民眾稱為「台灣農場」的台灣技術團招牌。據《中央社》先前報導，索國外交委員會在9月4日與5日曾就與台外交關係議題召開聽證會，出席的民間團體一面倒支持索國與台灣維持邦交。

(中時電子報)