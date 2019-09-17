郭台銘不選2020 鄭文燦:深思熟慮的結果

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜11點以「對不起，我讓你們失望了」宣布不參選2020總統，投下震撼彈，桃園市長鄭文燦認為他是經過深思熟慮才決定退選，未來很多地方可以參酌他的意見。他也認為，郭對國政的關心應該是不會放棄的！

鄭文燦認為，郭台銘是基於他對國家社會的關懷，來評估總統的選舉，「他對國政的關心應該是不會放棄的！」強調郭一定是經過非常周全的考慮以後才決定退選，認為未來應該也有很多地方可以參酌他的意見。

(中時 )