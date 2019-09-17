郭不選2020 鄭文燦：經過深思熟慮的結果 10:592019/09/17 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭台銘不選2020，鄭文燦認為是深思熟慮的結果。(蔡依珍攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭台銘不選2020 鄭文燦:深思熟慮的結果 鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜11點以「對不起，我讓你們失望了」宣布不參選2020總統，投下震撼彈，桃園市長鄭文燦認為他是經過深思熟慮才決定退選，未來很多地方可以參酌他的意見。他也認為，郭對國政的關心應該是不會放棄的！ 鄭文燦認為，郭台銘是基於他對國家社會的關懷，來評估總統的選舉，「他對國政的關心應該是不會放棄的！」強調郭一定是經過非常周全的考慮以後才決定退選，認為未來應該也有很多地方可以參酌他的意見。 (中時 ) #鄭文燦 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 衰躺槍！藍酸郭董政壇乃哥 徐乃麟3天前才說... 00:122019/09/13 政治 宣布參選就失去魔力？郭台銘恐成灰姑娘 18:542019/09/14 政治 郭台銘副手選誰？ 蔡沁瑜回3個字 21:192019/09/15 政治 郭台銘勝算幾何 04:102019/09/16 論壇廣場 登記參選前夕出招？ 張忠謀夫人密訪郭台銘住處 14:352019/09/16 財經 藍委呼籲郭台銘與國民黨共同為中華民國生存發展奮鬥 00:122019/09/17 政治 郭台銘宣佈不選 邱毅臉上貼金 00:192019/09/17 兩岸 郭台銘反而會害了中華民國 04:102019/09/17 論壇廣場 登記截止日前 深夜拋震撼彈 郭棄選總統 04:102019/09/17 政治要聞 郭台銘棄選總統 村長直播三磕頭 02:112019/09/17 政治 政治熱門新聞 獨》柯不選三腳督民調做假的 獨派要求重辦總統初選 - 政治 預言命中郭台銘不選 他爆韓國瑜選前暗藏炸彈 - 政治 郭台銘不選 他喊：郭粉＋韓家軍天下無敵 - 政治 郭台銘不選 李艷秋嘆：沉重的是韓國瑜 - 政治 李佳芬委託律師 今提告鄭佩芬、洪耀南、吳佩蓉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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