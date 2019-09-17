總統府發言人黃重諺曾在今年2月，在臉書上發文稱「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」，被指暗諷深夜在酒吧直播時批評中央的高雄市長韓國瑜，引發極大爭議。昨日索羅門與台灣斷交，黃重諺又在臉書批評大陸「沒三小路用家暴渣男」。網友酸，「如果韓國瑜說『他奶奶的』叫失言跟沒教養；...那一個國家總統府的發言人說『沒三小路用家暴渣男』，不曉得要叫什麼？」

索羅門群島昨（16）日召開內閣會議決定與大陸建交。外交部長吳釗燮隨即宣布與索國斷交，並炮轟中國收買索國政治人物，這是蔡英文總統任內第6個與我斷交國家。蔡英文隨後也向對岸嗆聲，強調台灣不會和中國競逐金錢外交，中國影響台灣政治和選舉的企圖不會得逞。

據《自由時報》報導，因索羅門斷交事件，重新打開臉書的總統府發言人黃重諺忍不住開嗆中國「搞不定香港，應付不來美國，服不了內部的氣，就拿隔壁找麻煩」。他更形容中國的做法，「差不多就是在外搞不出名堂，就打小孩、老婆、攻擊鄰居的沒三小路用家暴渣男」。但目前黃重諺的FB已無法公開看到這則貼文。

臉書粉絲頁「我得了一種不刻薄會死的病」酸黃重諺「如果韓國瑜說『他奶奶的』叫失言跟沒教養；...那一個國家總統府的發言人說『沒三小路用家暴渣男』，不曉得要叫什麼？」

(中時電子報)