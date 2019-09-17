媒體報導石木欽案，有10位最高法院法官接受餐敘、球敘，檢改團體「劍青檢改」今發表聲明，強調報導已重創司法形象，媒體報導是否屬實？請司法院嚴查。

劍青檢改表示，媒體今披露「至少10位最高法院法官接受富商招待飲宴及打高爾夫球」，令人痛心。如果連最高法院都不可信，這個國家還有甚麼可信？

該報導已重創司法形象，在司法改革、亟需挽回人民對司法信賴之際，真相亟待釐清。究竟媒體報導是否屬實？請司法院長許宗力，以及司法院人事審議委員會委員，秉持司法良心，徹查到底，切莫縱容繼續混跡最高法院法官之間，帶壞全體司法信賴。倘若報導為假，則應立即澄清，公開揭露資訊，避免最高法院全體法官同受質疑，釀成未來判決無人再信。

此外，高檢署檢察官沈明倫剛接任司法院政風處長，期待藉此機會，發揮廉政精神、全力徹查，滌蕩清除不良風紀，切勿配合姑息。倘若無法發揮功能，建請法務部撤除此檢察官外調職缺，歸建高檢署辦案，彌補檢察體系困窘不足之人力。

(中時 )