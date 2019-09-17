罹患流感全身肌肉酸痛是主要症狀之一，但要小心在流感發作4到5天後出現下肢嚴重疼痛到無法走路，即可能就是併發橫紋肌溶解症了！台中中山醫學大學附設醫院急診7月間收治一例8歲小女童在確所確診為A型流感，口服克流感退燒後，第5天起床後竟然雙腿痛到無法走路，抽血發現血清肌酸磷酸酵素飆到正常值100倍，診斷就是肌溶解症，經住院5天後平安出院。

中山附醫兒童急診科主任謝宗學指出，這名8歲女童在入院前5天因為發燒、咳嗽、流鼻水到診所看診，流感快篩顯示A型流感陽性，給予克流感治療。口服克流感四天後燒退了，原本以為流感病情已經緩解，但在第5天早上起床時，突然雙腿劇烈疼痛、虛弱、無法自行走路，因此家長到她到急診室看診。

在急診室時，醫師發現病人大腿和小腿都劇烈疼痛，小腿壓痛特別明顯，安排抽血檢查，報告顯示血清肌酸磷酸酵素CK：20696 IU／L，幾乎是正常值的100倍高，診斷是流感併發橫紋肌溶解症。

謝宗學指出，橫紋肌溶解症是橫紋肌分解釋放細胞內的物質所造成的疾病。致病的原因很多，包括外傷、過度運動、藥物、中毒、感染、自體免疫、遺傳等。疾病嚴重度從無症狀反應到危及生命的電解質不平衡和急性腎衰竭皆可能出現。主要的臨床是肌肉痠痛、肌肉無力、和茶色尿液。兒科病人通常只出現肌肉痠痛和肌肉無力，只有少數病例會出現茶色尿液。

這位女童住院後，接受緊急輸液治療，並嚴格監控電解質的變化，並沒有出現電解質不平衡或急性腎衰竭等嚴重併發症，經過5天的療程後，CK漸漸下降，平安出院。

謝宗學指出，流感併發肌溶解症並不常見，在醫學中心急診每年約5到10例，唯肌溶解症如不即時治療可能會造成電解質不平衡或急性腎衰竭造成生命危險，他提醒肌肉痠痛是流感主要臨床表現之一，若出現下肢嚴重疼痛到無法走路或茶色尿液，可能併發橫紋肌溶解症，請立即帶孩子到小兒急診室看診，避免危及生命的嚴重併發症發生。

(中時 )