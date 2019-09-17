無人機攻擊沙烏地阿拉伯煉油廠，導致油價大漲。台大醫院前副院長王明鉅表示，台灣現每天靠著狂燒天然氣來發電，發電成本也勢必跟著上漲外，政府背棄公投民意的能源政策，未來只要讓一座矗立在桃園大潭稻田裡的高壓電塔倒塌，台灣將陷入大停電，分區限電很久很久的窘境，而這一切是意識型態、私心自用的人造成的。

王明鉅在臉書發文說，無人機攻擊了沙烏地阿伯的煉油廠，結果將導致「沙國每日油產量大減570萬桶原油或50%」；油價勢必將受到衝擊上漲。天然氣價格也將跟著上漲。每天靠著狂燒天然氣來發電的台灣，發電成本也勢必跟著上漲。

他表示，就算面對中東如此緊繃的戰爭情勢，台灣政府仍硬是努力推動背棄公投民意的錯誤能源政策，要把明明可為台灣穩穩發電40年，更可以像瑞士、比利時、美國一樣再多繼續發電20年甚至40年的三座核電廠全部放棄，還要在6年內就把全台灣一半的能源，全部倚賴全部都要由幾千公里之外運到台灣的液化天然氣。

王指出，要接收這些更多進口液化天然氣的第三、第四、第五天然氣接收站，全部都還沒個影子。這些在桃園觀音、台中港、基隆協和外海的天然氣接收站，真的能全部在6年內都完工嗎?

他強調，98%靠進口的台灣，真的要放棄20%自己可以穩穩掌握的能源，把命脈全都交給中東國家會不會發生戰爭，交給船公司能不能使命必達，交給天氣都要風和日麗風平浪靜讓LNG船進港，甚至交給容量將高達世界第一大，卻只有一座高壓電塔送電給全國的桃園大潭天然氣電廠嗎?

台灣的能源與命脈，真的要靠著天天盯著遙遠的中東油廠有沒有被攻擊嗎? 他表示，反核的朋友們，常常拿著大地震會摧毀核電廠，來恐嚇民眾核電不能繼續用。殊不知未來不必太大的地震，只要讓一座矗立在桃園大潭稻田裡的高壓電塔倒塌，台灣就將陷入大停電，分區限電很久很久的窘境。

王明鉅說，對台灣影響最大的，是人；是只拿著意識型態看一切，甚至是私心自用，刻意拿著美麗詞藻背棄公投民意，然後把台灣推向險境的人。

(中時電子報)