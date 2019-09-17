由台灣鄉土文化青年協會新北分會副會長鄭珈珈帶著八里地區的地方媽媽們在9／14及9／15中秋假期同心協力完成了2場親子教育活動，首次與地方媽媽們一同舉辦，這次與新北市消防隊八里分隊合作「小小消防員」，讓孩子體驗一日消防員，了解相關的消防知識，讓孩子有親身學習的機會，不是只有書本上看得到的知識，親身學習看得到摸得到，加深孩子們對消防安全的重要性觀念，當在真正遇到火災狀況的時候，孩子可以冷靜下來做出判斷及處理，保護孩子的自身安全。

本次活動發起人台灣鄉土文化青年協會新北分會副會長鄭珈珈表示完全沒有想到這次報名這麼踴躍，原本以為只有一個梯30名小朋友，後來報名了總共有60名小朋友參與，還有部分小朋友因額滿無法報名的，地方媽媽們參與相當踴躍。鄭珈珈表示若各位地方媽媽們願意帶孩子們出門參與親子活動，未來也會再繼續協助這些地方媽媽舉辦一些親子活動，讓八里地區或偏鄉地區的地方媽媽們可以不用舟車勞頓跑到市區就可以親子活動可以帶孩子學習及參與，也歡迎各位地方媽媽們有想法可以上台灣鄉土文化青年協會的FB粉絲專頁留言。

(中時 )