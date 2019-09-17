鴻海集團前董事長郭台銘日前宣布退出國民黨後，16日進一步發布聲明，表示不會登記2020總統大選獨立參選連署，外界解讀這將有助於藍營內部整合，國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙17日表示，對郭台銘的決定表示尊重，在黨中央尚未有進一步的指示之前，自己就是先將縣政工作做好。

2020總統大選國民黨內部的選戰佈局一波多折，部分國民黨籍的地方縣市首長也始終保持觀望態度，在初選結果出爐之前，宜蘭縣長林姿妙就不願表態支持的對象，只說最後誰出線代表國民黨參選就會支持誰。

初選結果韓國瑜以壓倒性的支持度勝出，林姿妙雖然在黨中央統一安排下，接下宜蘭縣競選總部主委一職，但卻始終並未有更積極的表態，之前郭台銘到宜蘭縣拜訪，林姿妙也特別空出時間與郭見面會談。

如今郭台銘宣布不會登記2020總統大選獨立參選連署，林姿妙只簡單表示，他（郭）有他的理想目標，個人就是「予以尊重」，在黨中央還未有進一步指示前，自己就是先將縣政工作做好。

其實林姿妙真正在意的並非郭台銘，而是新北市長侯友宜的態度，因為宜蘭縣資源極少，財政狀況不佳，許多建設及計畫推動，都要仰賴新北市的協助，當然更要看侯友宜的臉色，在侯友宜遲遲未表態全力支持韓國瑜之前，林姿妙也只能先觀察風向按兵不動。

(中時 )