中國科技館「5G連接未來」展覽現場，幾台智慧型機器人與看展的觀眾進行互動。大陸科普日北京主場活動正在中國科技館進行，將持續到9月20日。現充滿科技和未來感。

置身於完全按1：1設計的復興號高鐵駕駛艙，推動手柄啟動列車，全功率加速至每小時350公里，前風擋窗外的隧道、橋樑、接觸電網飛速往後退去；戴上VR虛擬實境眼鏡，頃刻間自己就來到停泊於航母甲板的艦載機駕駛艙，在口令中駕駛戰機滑躍起飛；站在操作台前一步步填砂建設人工島，架起鋼塔，然後小心翼翼地放下沉管隧道，一座港珠澳大橋逐漸顯露雄偉氣勢。在北京中國科技館的全國科普日北京主場活動，觀眾可以通過一系列互動體驗，感受大陸飛速發展的科學技術。

科技館在今年的科普日活動中設置了砥礪強國之志、智惠行動聯播、科普群英薈萃、5G連接未來等板塊。通過展板和模型，顯現大陸在航太、海洋、基礎設施建設、醫療健康等領域取得的成就。北斗衛星系統、神舟飛船、振華30起重船等一批享譽全球的裝備、系統模型在此亮相。

(旺報 )