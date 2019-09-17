高鐵中秋連假疏運昨日結束，自12日至16日，共加開154班車，逾117萬人次旅客搭乘，其中收假日15日旅運量達31.8萬人次，創下2007年通車營運以來單日最高紀錄。

據統計，高鐵公司自2007年1月5日營運至今，單日旅運量前五名包括今年9月15日（中秋收假日）31.8萬人次、今年4月7日（清明收假日）30萬人次、今年2月7日（大年初三）29.8萬人次、去年9月24日（中秋收假日）29.1萬人次、今年6月9日（端午收假日）28.8萬人次，可見今年旅運量多次破新高。

中秋節向來為國人重視之傳統節日，台灣高鐵公司為全力協助旅客平安返鄉、歡度佳節，提前將全車隊34組列車完成檢修，以最大運能服務旅客；同時，各車站及列車均加派人力，協助旅客進站乘車。疏運期間，高鐵各車站均視人潮狀況，機動啟動管制措施，以維護旅客安全，並引導旅客依照前往之目的地，分流搭乘不同停靠模式之列車。

針對旅運尖峰時段，台灣高鐵公司分別於9月12日、9月13日及9月15日共加開5班次全車自由座（商務車廂除外）列車，並於自由座候車人潮較多時，開放列車車間通道或對號座車廂供自由座旅客站立，以全力疏運自由座旅客；同時於尖峰時段各車次，特別安排1位列車長加3位服勤員，以加強服務旅客。

高鐵公司衷心感謝全體同仁堅守崗位、共同努力，全力投入中秋疏運，不僅確保各車次列車發車率達到100％，更讓今年高鐵中秋疏運順利完成，以具體行動為旅客創造安全、快速、準點的旅運服務。

(中時 )