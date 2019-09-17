呂彭配，100萬保證金，帥哥扛出場。照片：曾薏蘋攝

呂彭配，100萬保證金，帥哥扛出場。照片：曾薏蘋攝

前副總統呂秀蓮將受喜樂島聯盟推薦，參選2020年總統，並公佈副手人選為前南投縣長彭百顯；今天現場還搬來一大籮筐內裝100萬保證金，由一位年輕混血帥哥扛出場。

彭百顯致詞時表示，「昨天晚上六點，呂秀蓮要找副手，我跟副總統報告，給我認為任務我都不會拒絕；他很樂意，也願意盡忠職守，我願意輔佐呂秀蓮。」希望能超過28萬連署，讓他們能參加這場競賽。

以下為呂秀蓮參選宣言：

和平中立喜樂島—打造台灣4.0：

今年是國民黨來台70週年，美台斷交及美麗島事件40週年，也是921大地震20週年，這些歷史座標是昨日台灣的印記，也是明日台灣的指標。

明年是台灣首度政黨輪替20年，台灣人再度票選國家領導人的一年。

自從1996年開始，我們已經選出七任四位總統。他們的功過是非，直接影響國家的興衰禍福，尤其人民的苦樂安危。選出好總統，是全民之福，一旦選錯、選壞了，全民遭殃受苦。

此次總統大選，我們有現任三軍統帥、全國首富與選舉大玩家爭逐，堪稱人才濟濟。可是，有識之士卻憂心忡忡，市井小民內心潛藏「亡國感」，而年輕人擔心要吃「芒果乾」。為什麼？

1912年鐵達尼海難，肇事原因在於船員未受專業訓練，航程中雖接收到6次「有冰山及浮冰」的警告，但船長及船員未加重視，無法及時因應，加上救生艇不足，終於釀成1514人死亡的慘劇。

台灣好比豪華的鐵達尼，在全球200多個國家中，雖然土地排名第136、人口第55名，卻是亞洲國家性別平等第一名、全球第8名，全球競爭力第17名，國防軍力第19名集人均所得第19名的中型優質國家，也贏得全球最友善國家第二名的美譽。台灣絕對不是弱小國家!

但是，當我們把視線拉回國內，大家看到的是藍綠惡鬥、統獨紛擾、貧富懸殊，年輕人的無助與無望…尤其中國的虎視眈眈。台灣會不會像鐵達尼遊輪撞上冰山？！

這正是你我無分藍綠共同的憂慮和恐慌。

這一切的根源一因台灣與中國的關係剪不斷理還亂，二因台灣民主發展開始泡沫化。

容我將70年來台灣的歷史設定如下座標：台灣1.0：1947年228事件，悲慘世代。台灣2.0：1979年美麗島事件，悲壯世代。台灣3.0：2000年政黨輪替—民主世代。那麼台灣4.0該是什麼呢？

統獨之爭，藍綠對抗是台灣2360萬人心中的最痛，唱衰台灣、貶值台灣！許多人產生「政黨厭惡症」，近年歷次民調指出，人民對國民黨和民進黨的喜好度與厭惡感幾乎不相上下，因為民進黨越來越像國民黨！

這兩黨的支持度均在25％以內，另外40％的國人同胞，開始拒絕政黨的綁架、藍綠的對抗，可望做一個獨立自由的民主人，可望打造台灣歷史臺灣歷史4.0的新世代—和平中立喜樂島！

美麗島雖美麗，但太悲壯。2360萬台灣人渴望的是一個由「國家安全、社會安定、與人民安心」建構起來，充滿歡喜快樂的新台灣。

(中時 )