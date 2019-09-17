柳營奇美醫院謝姓前護理師謊稱能透過特殊管道，以市價75折至85折購得百貨禮券，近3年共詐騙38人合計付款642萬多元；此外，她還謊稱低買高賣禮券可獲暴利，藉此向投資者非法吸金39億多元。台南地檢署偵查終結後，17日依違反銀行法、詐欺等罪嫌將她提起公訴。

38歲的謝女為柳營奇美醫院資深護理師，涉嫌從2015年10月間起，向醫院同事及友人佯稱與百貨公司高層熟稔，能透過特殊管道以市價75折至85折的價格購得禮券，被害人即陸續匯款給她。

但謝女集資後，卻以一般正常的98折價格向百貨公司購買禮券，卻因為取信親友並滿足自身虛榮心，仍以75折至85折價格出售與被害人，直到2017年9、10月間，因高價購入低價售出禮券的方式，造成龐大的資金缺口，但仍佯稱可以優惠價格購得禮券，導致38名被害人持續匯款數萬元至數十萬元不等，最後因資金缺口過大無法交付禮券，被害人等才知受騙，總計詐得642萬430元。

此外，謝女從2016年10月起，還因轉售禮券造成資金缺口，為另行吸收資金從中牟利，竟對外宣稱可代表將集資購得較低價的新光三越禮券，轉售給化妝品專櫃小姐，藉此賺取價差後，給付出資者不等的紅利，邀約5名友人參與投資。

謝女為取信於友人，還先使用通訊軟體LINE，虛偽創設百貨公司董事、副理、專櫃經理等人的不實帳號並建立群組，自導自演捏造彼等間互相討論買賣新光三越公司禮券的對話內容，以營造確有投資買賣新光三越公司禮券且業績良好的假象，藉此取信投資者。

謝女還與5名投資者，約定以7天至40天不等為1期，每期投資人可獲得投資金額5％至25％不等的紅利，再由他們分別不特定人招攬投資，總計非法吸金高達39億2541萬5,314元。

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(中時 )