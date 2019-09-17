國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方17日召開記者會，針對與索羅門斷交一事進行討論，前外交部長歐鴻鍊發言時強調馬政府的外交休兵政策，創造了三贏的局面。而如今的外交對抗，只有一個國家會贏，他並且痛批索羅門根本就是公然敲詐，對台灣的邦交國做出最壞的負面示範。

(中時 )