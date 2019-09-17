林郁方批索羅門敲詐 做出最壞負面示範 16:442019/09/17 中時 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方（右）17日召開記者會，針對與索羅門斷交一事進行討論。（季志翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方17日召開記者會，針對與索羅門斷交一事進行討論，前外交部長歐鴻鍊發言時強調馬政府的外交休兵政策，創造了三贏的局面。而如今的外交對抗，只有一個國家會贏，他並且痛批索羅門根本就是公然敲詐，對台灣的邦交國做出最壞的負面示範。 (中時 ) #外交 #索羅門 #政策 #外交休兵 #發言 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨外交無能 04:092019/09/13 論壇廣場 索國若轉向 南太骨牌恐倒 04:102019/09/13 國際大事 台灣無用論 04:092019/09/14 論壇廣場 救邦交 徐斯儉9月16日飛抵索國 02:442019/09/15 政治要聞 美澳動作 激化台索斷交 04:102019/09/15 時論廣場 蔡英文搞砸美國印太戰略 04:102019/09/15 時論廣場 聯美抗北京護外交 癡人說夢 04:102019/09/16 論壇廣場 索羅門群島執政黨投票無異議通過 與我國斷交 17:472019/09/16 政治 國民黨批蔡政府義和團式外交：邦交數字恐持續下探 18:452019/09/16 政治 吳釗燮請辭 蔡英文：沒有請辭問題 20:292019/09/16 政治 政治熱門新聞 預言命中郭台銘不選 他爆韓國瑜選前暗藏炸彈 - 政治 郭台銘退選大爆料 發言人：趙少康已答應任郭總幹事 - 政治 郭台銘棄選影片 這4個字悄悄刪掉了！ - 政治 郭退選 沈富雄：關鍵是蔡沁瑜這一句 - 政治 - 工商 對索羅門斷交、郭不選有感而發？林濁水送蔡這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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