鴻海創辦人郭台銘今天上午在臉書PO影片親口宣布不參加2020總統候選人連署。原本他在影片中說「不願參與政治鬧劇」，郭台銘幕僚約20多分鐘後緊急通知媒體採用新剪輯過後的影片，經檢視，確實把「政治鬧劇」4字剪輯下架。

面對媒體在聯絡群組中追問前後兩個影片版本的差異性，郭幕僚解釋，主要是加上「 當中華民國需要我 郭台銘永遠都在」的字幕，感謝鞠躬，也是回應民眾，郭台銘會持續用他的方式，參與國家的進步與改變。

有媒體再追問確實把「政治鬧劇」給拿掉了，郭幕僚則回應，兩版都可以參考，新版主要是希望強調最後為國家服務永不缺席。並未正面回覆為何將政治鬧劇給拿掉。

此外，對於有媒體報導國民黨副主席郝龍斌以及節目主持人趙少康勸退郭台銘，郭台銘辦公室則回應，郭台銘不參與總統連署的決定，與任何人無關，絕無所謂被勸退的說法，不知該報導的消息從何而來。

(中時 )