台灣運彩單場暨場中投注場次預告(9月17日~9月24日)

1.「羽球」：4強賽開始全面提供單場投注。

世羽聯超級1000系列中國公開賽9/17(二)在常州開打，世界球王桃田賢斗去年決賽爆冷不敵印尼小將金廷，今年將挾帶著世錦賽奪冠的氣勢再度衝擊冠軍；中國好手石宇奇因傷退出本站賽事後，下半年已奪3冠的周天成將是桃田賢斗最大的假想敵，期待決賽能上演台日大戰的精彩戲碼。本屆賽事女單各路好手傾巢而出，除了地主好手陳雨菲、日本球后山口茜、戴資穎及世錦賽新科冠軍辛德胡外，傷癒復出的前西班牙球后馬琳也前來衛冕，女單競爭預料將會空前激烈。台灣運彩「羽」你一同關注台灣健兒的精彩表現!

2.「棒球」：提供6場場中與5場單場投注。

本週所提供棒球場中投注全為美國職棒賽事。9/17(二)在國聯東區與中區分別為不同季後賽資格力拚的國民與紅雀正面交鋒。9/18(三)則看運動家在主場捍衛角逐外卡所需要的勝場。9/19(四)起太空人、道奇、印地安人依序在主場迎戰同區球隊，可欣賞這些近年列強是否再創例行賽勝場新高。美國職棒季後賽在即，台灣運彩與您一同鎖定最新賽況。

3.「足球」：提供10場場中與18場單場投注。

亞冠週中進行8強第二回合。東亞區的兩場中日大戰，9/17(二)上海上港對浦和紅鑽、9/18(三)廣州恆大淘寶對鹿島鹿角，首回合都在中國主場踢平，次回合由日本球隊作東，誓要壓倒中超球隊，雙雙會師四強。

歐洲兩大盃賽回來了，歐冠和歐霸小組賽都即將在週中點燃戰火，首輪即有多場重量級對戰，包括9/18(三)切爾西對瓦倫西亞、多特蒙德遭遇巴塞隆納、拿坡里大戰利物浦，9/19(四)巴黎聖日耳曼對決皇家馬德里、以及馬德里競技火併尤文圖斯。台灣運彩都將挑選精彩的對戰組合加開單場投注。

週末歐洲聯賽也都大戰連場，義甲9/22(日)上演米蘭德比，國際米蘭作客對AC米蘭；同日英超有利物浦與切爾西的豪門對決；9/23(一)凌晨西甲皇馬作客塞維亞以及法甲巴黎聖日耳曼作客鬥里昂，都將是勢均力敵的精彩好戲。

4.「網球」：精選精彩賽事提供單場或場中投注。

本週提供WTA廣州公開賽、聖彼德堡公開賽、摩澤爾公開賽、WTA泛太平洋巡迴賽以及WTA首爾公開賽，台灣一姊謝淑薇將參與大阪舉辦的WTA泛太平洋巡迴賽，支持謝淑薇打出好成績為國爭光，世界排名更進一步！

5.「排球」：提供4場單場及場中投注。

女排世界盃進入第二週賽程。9/19(四)18:20，地主日本女排將迎戰中國女排，日本女排今年延攬石川真佑及古賀紗理那等多名新生代砲手助陣，全新風貌的東洋魔女預料將帶給中國女排不小的麻煩。9/22(日)16:00，俄羅斯女排將對戰歐錦賽新科冠軍塞爾維亞女排，塞爾維亞雖在世界盃雪藏了博絲科薇琪等多名主力，但底蘊深厚的塞爾維亞在首週仍打出強勢的比賽內容，俄羅斯要力壓塞爾維亞絕非易事。9/23(一)10:00，近年竄起的新興強權荷蘭女排將對戰南韓女排，斯洛特耶斯與金軟景兩位明星主攻手將同場較勁，首週表現低迷的高麗軍團能否走出困境。9/23(一)14:00，本屆世界盃冠軍呼聲最高的美國女排與中國女排將正面交鋒，美國奪下國家聯賽冠軍後聲勢大漲，加上明星主攻希爾歸隊，將是衛冕軍中國女排最大的絆腳石，記得鎖定台灣運彩，預測朱婷能否帶領中國女排贏下名將如雲的美國！

6.「冰球」：提供2場單場投注。

9/17(二)22:00，目前分居東區一、二名的葉卡捷琳堡駕駛者及鄂木斯克阿旺加爾將進行本季首度交手，兩隊開季都靠著兇猛的火力攻城掠地，此戰期待兩隊能打出一場你來我往的精采飆分秀。9/24(二)00:30，芬蘭球隊赫爾辛基小丑將作客雅羅斯拉夫火車頭，兩隊開季進攻同樣陷入困境，赫爾辛基小丑得分箭頭歐尼爾持續缺陣，地主雅羅斯拉夫火車頭本季一口氣失去庫尊及洛克奧洛夫兩名得分悍將，可預期此戰會是防守焦土戰。這兩場精彩的賽事台灣運彩都提供單場投注，喜歡冰球的朋友別忘了來感受熱血的冰上交鋒!

7.「美式足球」：提供2場單場投注。

9/17(二)早上由兩支首輪均告落敗的克里夫蘭布朗對壘紐約噴射機；9/23(一)早上則是第三輪的大戰，由二連勝的洛杉磯公羊作客鬥克里夫蘭布朗。

(中時電子報)