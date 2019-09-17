中華兩岸婚姻家庭服務聯盟創會長史雪燕邀請專家學者，17日舉行「如何精進兩岸婚姻家庭相關政策權益公聽會」。（李侑珊攝）

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國。（李侑珊攝）

政治大學法律系教授廖元豪。（李侑珊攝）

兩岸關係不佳，連帶衝擊陸配爭取在台權益。中華兩岸婚姻家庭服務聯盟17日在立法院舉行公聽會，提出陸配政策修法方向，訴求修正陸配與外配差別待遇，盼陸配婚姻與家庭在台灣社會取得公平合理化地位，但學者認為，當前民進黨政府敵視大陸氛圍，如修法「中共代理人」，把陸配當作嫌疑犯，淪為外來移民的不公平待遇。

中華兩岸婚姻家庭服務聯盟創會長史雪燕邀請專家學者，17日舉行「如何精進兩岸婚姻家庭相關政策權益公聽會」。國民黨立委許淑華在致詞時表示，對陸配最大的歧視性法條，即在於陸配取得身分證年限與外配不一致，對陸配權益造成極大損害，而在明年總統與立委大選，包含陸配在內的新住民權益，理應受到重視，而本期立院會期最關注的是民進黨提出「中共代理人」修法，如此恐帶動社會敵對看陸配，憂心恐對兩岸交流帶來沉重的壓力。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國則指出，從經濟面來說，台灣人口結構趨於老化，今年新生人口不滿18萬人，在人口減少的情況下，需要勞動力補充，移民則是解決問題的辦法。

龐建國提到，蔡政府執政以來，兩岸關係雖不佳，但在近3年半以來，台灣與大陸經貿卻增加，東南亞經貿往來卻原地踏步，再加上在2010年後，大陸對全球經濟貢獻達3成，大於美國加日本加上東南亞，並且在2018年成為全球經濟增長火車頭，而在過去7至8年間，大陸對台GDP貢獻更約達2成，透過經紀與人口結構面來看，「這就是現實」，證明台灣對大陸的依賴。

龐建國也提到，民進黨政府目前擬進行「中共代理人」修法，將大陸當敵人看待，甚至把陸配當作嫌疑犯，代表政府對外來移民的不公平待遇。

政治大學法律系教授廖元豪則說，2016年政黨輪替後，國安呈現敵視大陸氛圍，蔡政府談到兩岸關係，以維持現況為名，「抗中」為實，但就陸配權益來說，大陸配偶是移民，是要長期居住在台灣，以台灣為家之人，與兩岸對抗無關，甚至更可以擔任兩岸和平的橋樑功能，但在「不想和平交流」的台灣政治氛圍下，陸配與其家庭往往成為代罪羔羊，要推動包含探親範圍、取得身分證的陸配擔任公部門臨時人員等權益修法，極為困難。

中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明指出，依照移民署今年7月統計，目前全台新住民人口有55萬人，大陸地區取得定居證有13萬1129人，港澳地區取得定居證有1萬3243人，早年來台新住民二代也長大成年有投票權，是台灣新國力，但外配政策仍比陸配具有優勢，因此爭取改革，解決陸配在台權益的種種不平等。

(旺報 )