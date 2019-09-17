新黨正副總統參選人楊世光、陳麗玲今日(17日)上午前往中選會，登記成為2020總統選舉被連署人，楊世光主張一國兩制將是台灣最好的選擇。此外依法他們需要在11月2日前獲得28萬384份有效連署書，才能正式成為2020總統候選人。

楊世光表示他這次參選唯一主張就是台灣要維持現狀，一國兩制將是台灣最好的選擇。台灣很好，但台灣年輕人缺乏舞台與機會，要讓台灣有發展機會、有維持現狀可能，一國兩制是台灣最好也是唯一的選擇，一國兩制或許現在不急迫但將來很重要，因此他要講實話，把台灣處境講出來，未來要維持現狀，唯一的機會就是一國兩制。

楊世光還說，今天他來登記帶了1百萬保證金，1百萬可以救急，但不能救窮，窮的是台灣的低工資和缺乏發展機會，1百萬可以救人，但他想拿這些錢來救國。今天會公布第一波連署點，因為這次連署要附身分證影本有個資問題，本來準備80到1百個連署點，將會緊縮，避免個資外洩。

被詢問有信心突破連署門檻嗎？楊世光表示會努力，他指出柯文哲之所以不選是因為他沒有能力，28萬是高門檻，希望新黨以後進入立法院後能改正，讓參政限制少一點。對於副手，楊世光指出，陳麗玲長期為人權努力，在政治圈也服務久了，在朱立倫那擔任過公職，兩人很有默契，他一邀請陳麗玲就答應。

(中時 )