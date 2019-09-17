前公懲會委員長石木欽涉不當宴飲案，司法院聲稱掌握有最高法院法官集體參與並打球的名單，被媒體點名的最高法院庭長洪昌宏及退休庭長花庭長都跳出來自清，強調相關指控並非事實，他們問心無愧。

最高法院庭長洪昌宏說，他參加過台北餐聚，但跟翁沒有互動，他對翁沒有印象，連名字都不清楚，且翁應該餐會中間才來，是客人，不是主人。他並表明沒有去打球，從來未曾打過球。

最高法院退休庭長花滿堂表示，他沒有與翁男參加媒體指涉的餐宴，至於打球及住宿的費用，花表示都是自付的，他問心無愧。

(中時 )