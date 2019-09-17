最高法院法官被控集體不當行為 被點名法官跳出來了 11:352019/09/17 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前公懲會委員長石木欽涉不當宴飲案，司法院聲稱掌握有最高法院法官集體參與並打球的名單，被媒體點名的最高法院庭長洪昌宏及退休庭長花庭長都跳出來自清，強調相關指控並非事實，他們問心無愧。 最高法院庭長洪昌宏說，他參加過台北餐聚，但跟翁沒有互動，他對翁沒有印象，連名字都不清楚，且翁應該餐會中間才來，是客人，不是主人。他並表明沒有去打球，從來未曾打過球。 最高法院退休庭長花滿堂表示，他沒有與翁男參加媒體指涉的餐宴，至於打球及住宿的費用，花表示都是自付的，他問心無愧。 (中時 ) #法院 #最高法院 #庭長 #法官 #集體 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股高開 家電、汽車、航空股集體上漲 10:232019/09/13 財經 槍殺角頭男子 法院裁定羈押禁見 20:572019/09/13 社會 公懲會首長醜聞 重創司法獨立 04:102019/09/14 時論廣場 逼法院公布錄音 施明德批法院護航綠色法官 21:532019/09/14 政治 批法官「離譜」 壹週刊要賠35萬元並道歉定讞 11:092019/09/16 社會 《翻爆午間精選》批法官「離譜」 壹週刊35萬賠定了 11:572019/09/16 社會 警查超慘命案 500萬隻蜜蜂集體死亡 14:172019/09/16 生活 社群留言民進黨刁難高雄被送辦 法官這樣判 19:372019/09/16 社會 溜滑梯限兒童 超齡婦硬溜斷腿求償遭法官打臉 21:512019/09/16 社會 指法官判決離譜 壹週刊判賠確定 04:102019/09/17 社會新聞 社會熱門新聞 老公被搶！正宮街上遇小三 壓倒在地猛甩巴掌 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 離奇！孫幫阿公撿骨誤挖到女屍 2個月後病死 - 萬象 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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