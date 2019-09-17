昨日晚上政治圈十分熱鬧，前副總統呂秀蓮宣布參選，鴻海創辦人郭台銘宣布不選。然而，看到郭台銘聲明後，記者問郭辦：「聲明是否代表與2020總統選舉絕緣」？幕僚居然說：「不能評論」！資深媒體人黃暐瀚說「這想像空間，就又大了起來。」

資深媒體人黃暐瀚在臉書發文「政治午夜場、政壇震撼彈。」昨天晚上（應該說今天清晨），都到半夜一點多了，還看到幾位新聞圈好友臉書熱議：「郭台銘這在到底是選？還是不選」?

黃暐瀚說，關鍵點在於郭台銘的聲明，主述：「不參與2020連署競選總統」，然後記者問郭辦：「聲明是否代表與2020總統選舉絕緣」？幕僚居然說：「不能評論」！這想像空間，就又大了起來。

仔細看看郭台銘的聲明，除了有講「不參選2020連署競選總統」之外，也在文末提到：「雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務」。黃暐瀚說，聲明寫得很清楚，不只「不連署」，也「不參選」，沒有太多爭議。

問題是，四月十七宣布參選當日，郭董也曾說，不接受徵召，如果努力不夠，沒獲提名，一定支持黨的提名人。

黃暐瀚問:「有嗎？」不管選不選總統，郭台銘並未支持「國民黨的總統提名人」，說歸說，做不做得到，還有待觀察。畢竟，雖然917未領表，無法成為「獨立總統參選人」，但親民黨與時代力量手上各有一張「總統參選政黨推薦書」，在11月22日之前，郭台銘跟柯文哲都還是「有機會」，用這個「VVIP」方式進場總統選戰。

黃暐瀚說，常說政治眼前一寸都是迷霧，在郭台銘棄選、柯文哲為難以及呂秀蓮要登記的狀況下，政局有了極大的變化。分裂的藍營，團結的綠營，豬羊變色，再加上斷交頻傳，蔡總統的勝率，從今天起，開始下修。

(中時電子報)