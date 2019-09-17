鴻海創辦人郭台銘決定不參與2020總統候選人連署，郭台銘今早十點四十分特別在臉書上上傳了一部名叫「郭台銘與中華民國永遠在一起」的影片，除說明決定不參與總統連署原因外，也重申自己是是永遠的中華民國派，「在台灣需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在」。以下為影片內容：

各位朋友、愛護郭台銘的鄉親父老，還有這段時間不離不棄的郭粉們，大家好，我是郭台銘，這段時間謝謝大家對我的關心。經過一段時間的思考，我向大家報告，我將不參與2020總統候選人的連署。

想參與總統選舉，從來就不是為了我個人的私欲，也不是為了政黨或是派系的利益，我的參選初衷是希望能夠利用我累積四十年的經驗和人脈還有一顆熱忱的心，為中華民國拼經濟，為二千三百萬同胞拼未來。

但惡質的選舉風氣，民粹盛行，因為個人的私利、派系利益及階級鬥爭，撕裂台灣，我不願參與，也不願見到我的支持者，受到暴凌，中華是我們大家所愛，唯有回歸理性務實負責任才能為下一代找到未來，我是永遠的中華民國派，在台灣需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。

(工商 )