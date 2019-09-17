民進黨總統初選引爆新爭議，在柯文哲確定不選2020後，海外獨派大老向黨中央反應，指當初鎖定蔡賴柯進行對比式民調，但實際上柯未投入大選，民調設設定的基礎有誤，蔡英文是在不存在的環境中贏得初選，基於公平性，要求民進黨重辦初選。據了解，要求重辦初選的勢力已展開串聯。

民進黨總統初選歷經半路改遊戲規則、一再推延時程等爭議，徹底撕裂蔡賴兩人關係，兩派戰火直到6月13日民進黨公布民調結果後才暫歇，但被綠營視為假想敵並列入民調的台北巿長柯文哲，卻在今天宣布不選2020，一舉推翻民進黨當初設定的民調基礎，引發挺賴的獨派強烈不滿。

據了解，已有海外獨派大老向黨中央反應，當初鎖定蔡賴柯進行民調是錯誤的設定，當被選舉人對象改變，選舉結果自然也會不同，「蔡英文在不存在的環境中贏得初選 ; 只是一場虛幻不實的假象」，要求黨中央基於公平性，重辦總統候選人初選。據透露，要求重辦初選的挺賴勢力已重新集結並展開串聯。

綠營知情人士指，民進黨提名策略小組昨天才通過換下雲林縣第一選區立委提名人許忠富，改由前縣長蘇治芬上陣，對戰國民黨提名的張嘉郡；該名人士說，許忠富是通過初選提名，但最初國民黨是擬由全國農田水利會長林文瑞出馬，考量林文瑞實力不強，許忠富大可一戰，但後來藍臨陣換上地方勢力強大的張榮味女兒張嘉郡，為了一搏昨只好換許改蘇。

綠營人士說，雲林一選區換人主要是考量情勢有所變更，同樣柯文哲不參選，確實也讓當初總統民調的基礎有了根本性的改變。

(中時電子報)