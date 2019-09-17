大選年前，政治人物頻繁訪問美國，外交部北美司長姚金祥今天表示，為了要確保外交部與駐外館處人力資源有效妥善運用，並秉持行政中立原則，外交部因此訂定《直轄市長出訪活動作業要點》，希望能透過直轄市與主要城市交流提升對外關係。

姚金祥解釋，訂定作業要點緣起是因為今年以來，高雄市韓市長、台北市柯市長、桃園市鄭市長、台中市盧市長、新北市侯市長等好幾個直轄市長出國訪問。作業要點主要內容會請各直轄市提出公函給外交部，敘明出訪事項與宗旨，也明定駐外管處提供的項目有哪些，不能提供的項目包含哪些。

姚金祥強調，各市政府訪問團參加或動員僑界、政黨，駐外館處不能介入，這是為了維護駐外館處行政中立的立場。如果沒特別要向外交部提出詢問，就不會指示駐外館處主動提供協助。

姚金祥補充說，針對其他層級的城市，外交部也是根據一樣原則提供協助，只是因為六都的行政資源與其他城市不一樣，六都出訪代表團也比其他城市大得多。

媒體詢問，高雄市長韓國瑜身兼國民黨總統參選人，由於韓國瑜10月將再次訪美，屆時身份該如何認定？姚金祥對此表示，這部分確實很難，但還是希望直轄市政府能致公函外交部，敘明出訪宗旨與希望獲得的協助，「如果是促進高雄市交流，我們會提供協助；如果是候選人出訪，外交部一貫是不提供協助，不協助拜會行程。」

(中時 )