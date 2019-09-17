前副總統呂秀蓮將受喜樂島聯盟推薦，參選2020年總統，並公佈副手人選為前南投縣長彭百顯，她呼籲蔡英文總統，「希望蔡英文總統這三個月不要太輕鬆，不要到處撿槍炮，槍砲撿太多會有反作用力。」

此外，她還諷刺說，「郭台銘說不選了，跟我無關，但他比我幸運，可能還會有其他政黨會提名他。」

她還強調，她要提醒每位總統候選人，國家不是你家。

對於民進黨質疑會分裂，呂秀蓮表示，「我今天是從美麗島邁入喜樂島的人」詮釋和平中立；引用鐵達尼號就是要不分藍綠。

她強調，台灣不要分裂，分裂就是因為有藍綠，這次出征，未來她會告訴大家，大家不分藍綠，團結別無選擇，我會引用鐵達尼，就是因為我們必須同舟共濟，不能分藍綠。

和平中立國概念跟正常化國家是否有衝突？呂秀蓮說，她今天是從美麗島邁入喜樂島的人，用此角度詮釋和平中立，台灣唯有從和平中立，人民才能真正快樂。

至於是否會擔心民進黨用黨紀處份？呂說，一張選票一顆心，人民作主時，在票匭面前投了別人，那顆心就不是你的，民進黨已經不是當年民進黨，她是心靈脫黨，還很愛民進黨，不忍把黨證交回去。

至於今天主持人彭文正被問到是否參選？彭文正說，跟郭台銘一樣，選舉公報上一定會有個姓彭的。

(中時 )