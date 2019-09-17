台灣高鐵2019「中秋節假期疏運」昨（16）日順利完成，自9月12日至16日，共加開154班次列車（南下72班、北上82班），其中，9月15日旅運達31.8萬人次，創2007年通車營運以來單日最高紀錄，也是今年第四度改寫新高，旅運量穩健成長。

據統計，台灣高鐵中秋節5天疏運期間共提供874班次列車，搭乘人次超過117.6萬，台灣高鐵指出，特別感謝旅客體諒尖峰時段人潮眾多並配合維持乘車秩序，能讓中秋疏運順利完成，未來將持續提供安全、穩定、可靠的旅運服務。

台灣高鐵表示，中秋節向來為國人重視傳統節日，為全力協助旅客平安返鄉、歡度佳節，提前將全車隊34組列車完成檢修，以最大運能服務旅客；同時，各車站及列車均加派人力，協助旅客進站乘車。疏運期間，高鐵各車站均視人潮狀況，機動啟動管制措施，以維護旅客安全，並引導旅客依照前往之目的地，分流搭乘不同停靠模式列車。

針對旅運尖峰時段，台灣高鐵分別於9月12日、9月13日及9月15日共加開5班次全車自由座（商務車廂除外）列車，並於自由座候車人潮較多時，開放列車車間通道或對號座車廂供自由座旅客站立，以全力疏運自由座旅客，同時，在尖峰時段各車次也安排1位列車長加3位服勤員，以加強服務旅客。

此外，今年高鐵中秋疏運各車次列車發車率達到100％，台灣高鐵表示，衷心感謝全體同仁堅守崗位、共同努力，全力投入，以具體行動為旅客創造安全、快速、準點的旅運服務。

(工商 )