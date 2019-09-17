部分場館中的彈翻床彈簧、支架皆已裸露。（翻攝／林良齊台北傳真）

行政院消保處表示，此次調查20家場館有12家要求消費者簽下免責條款與消保法牴觸、屬無效條款。（林良齊攝）

近來運動場館越來越多，其中部分場館設置攀岩及彈翻床等設備，但因該類運動危險性較高，不少民眾參加時業者要求要簽下切結書，要求發生意外時不得追溯業者責任，但行政院消保處表示，此次調查20家場館有12家要求消費者簽下免責條款與消保法牴觸、屬無效條款，還有不少業者的設施設備十分危險，甚至還有業者未投保公共意外責任險，若未改善最高可處150萬元罰鍰。

消保處7月底至8月中與體育署、地方政府聯合查核20家運動場館，發現有12家預先約定限制或免除企業經營者對消費者損害賠償責任、4家未於場館出入口及適當動線處標示警示標語等、4家現場備設有破損或外露、2家未設置足夠人員隨時監看、4家未訂設備器材維護計畫、未投保公共意外責任險或投保金額不足則有4家；而禮券定型化契約查核不合格也有3家。

依消保法10-1條規定，「企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任，不得預先約定限制或免除」，其中包括永和國民運動中心、土城國民運動中心及新莊國民運動中心等共12家要求消費者簽署免責條款。

消保官王德明說明，此次查核中最多違規就是業者透過切結書，要求消費者在意外發生時，免除企業經營者責任，其中如新竹的跳潮JUMP WAVE免責條款竟表明「本同意書內容包括立同意書人應自行承擔之危險、應負責任及對於跳潮即捷貿德國際有限公司相關失責任之免除約定」，但該契約與消保法牴觸屬無效條款。

王德明也說，如高雄的Jump360除了要求簽署免責條款外，甚至設施中的彈翻床彈簧、支架皆已裸露，安全護墊的魔鬼氈無黏性，甚至連公共意外責任險也未投保，「十分離譜」。

但依國民體育法44條僅規範公共運動設施，教育部體育署主秘葉丁鵬說，體育署已擬定國民體育法44-1及44-2要把民營運動設施也納入規範，將先研擬民間運動場館管理規範，保障民眾消費安全。

消保官王志宏說，各地方政府已依消保法規定，要求違規的設施場館限期改善，若未改善可按次處6萬至150萬元罰鍰。

(中時 )