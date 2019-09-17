人死為大，無論信不信鬼神，還是要保持尊重！中壢一名任職於禮儀公司的網友在批踢踢(PTT)PO文表示有一次跟叔叔到新竹處理「撿骨」事宜，當事人要幫阿公撿骨，雙方當天約定好時辰(酉時)，但對方卻遲到，遲至天黑才找到墳墓，後來就發生匪夷所思的事。

原PO表示，當時找到墳墓已經快天黑，所以簡單祭拜一下後就開挖，遠處還隱隱傳來吹狗螺聲音，他表示，這是第一次在晚上挖墳，而且開挖後才知骨罐埋很深，挖了很久才看到棺材頭，當時疑惑問當事人，有沒有挖錯，對方卻拍胸脯保證：「我不會記錯的，有什麼事算我的」，於是繼續挖。

不過開棺一看卻傻眼，裡面放的竟不是當事人的阿公骨罐，而是一具女屍，後來當事人突然說：「你們有沒有聽到聲音？女生的聲音...」，原PO也有聽到女生的「嘻嘻」笑聲，當事人嚇得衝上車開車走人，獨留原PO與叔叔。

原PO與叔叔淡定蓋上棺木，燒了一炷香向女死者表示道歉，並承諾「明天開始會請師父來誦經，請妳不要生氣」，連續誦經7天，不料當事人2個月後就往生。原PO表示，不知道是不是挖錯墳墓，但還是要「尊重死者」。

(中時電子報)