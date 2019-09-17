48歲男性為糖尿病患，但覺得藥吃不吃也沒差，於是中途自行停藥，近來天氣只要一熱，就覺得不舒服，一活動就覺得自己快要中暑了，雖然時常口渴，有補充許多水分，尿量也多，但卻不太流汗，進入有冷氣的地方，便覺得寒冷，於是求診，經檢測發現血糖飆高，因而使得神經與血管功能受損害，才會對冷熱反應強烈。

書田家醫科主任醫師何一成表示，糖尿病的典型症狀為吃多、喝多、尿多及體重下降，但有些人的症狀並不明顯，或是沒有典型症狀，也因此，許多病患一發現罹患糖尿病，其實糖尿病在自己身上已經存在好些年。由於服藥抗制血糖，很多病患一時間無法感受到血糖高低有什麼差，常自行停藥，往往到有明顯症狀時，神經血管已出現損害，對冷熱敏感即為其中之一。

何一成指出，血糖代謝長期異常，會使神經與血管功能受到損害，在熱的環境中，皮膚血管不易舒張散熱，排汗量也低，因此怕熱，如果在冷的環境中，皮膚血管不易收縮保熱，也不易靠脂肪產熱而怕冷。

由於糖尿病未積極治療，可能誘發許多慢性併發症，如心肌梗塞、腦中風、視網膜病變、腎臟病變、尿毒症及神經病變等，何一成提醒，曾檢驗出空腹血糖及糖化血色素偏高、年齡大於40歲、體重過重、一等親內有罹患糖尿病及高血脂患者、高血壓患者，都屬於糖尿病的高風險族群，平時需留意血糖的變化。

至於本身是糖尿病患者，何一成表示，日常要注意飲食控制，澱粉類與糖攝取不過量，足量的纖維質，適量的肉類與脂肪，同時戒菸、少喝酒，過重者適當減重，並養成運動習慣，建議進行中強度的運動，如快走、慢跑、伸展體操、游泳等，遠離糖尿病。

(中時 )