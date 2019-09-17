近日大陸大學紛紛開學，學子早已習慣忍受冗長的開學致詞，不過瀋陽某大學開學典禮校長卻只講了4句話！由於當時突遇大雨，校長為了不讓大家淋雨，扔掉長篇演講稿，即興發揮，整個演講過程不到1分鐘，這幾天被網路瘋傳。有大陸網友說，校長的人文關懷可以讓學生銘記4年，比形式主義的典禮重要一萬倍。

很多人都碰過開會或各種典禮上，當台上的人說：「我再說兩點內容！」等於就是他要再講20分鐘。不過9月13日瀋陽工學院的開學典禮卻完全顛覆這種形式。當時典禮剛開始不久，天空突降大雨，參加開學典禮的師生們都淋在雨中。校長李康舉演講開始，就先說了四個字「以人為本」，表示「以人為本就是講任何形式都要服從實際需要的」。

話音一落，李康舉就扔掉了事先準備好的厚厚的演講稿，說：「今天我只講四句話。」底下一片叫好聲。

李康舉第一句話是：「我代表全體師生員工，對2019級新同學，表示熱烈的歡迎。」第二句話是：「我希望各位新同學在大學這幾年裡，規劃好自己的人生，學習好生活。」第三句話是：「我向大家保證，我和我的管理團隊一定會用全部心血，去為大家的成功保駕護航。」第四句也就是最後一句是：「希望我們大家共同努力，共築沈工夢、中國夢。」

四句短暫的開學致辭，贏得了學生們在大雨中的熱烈的掌聲。網友表示倒不是這四句話有多精彩，而是校長沒有讓師生們長時間淋雨，這表現出他對學生的關心和臨場應變能力。

網友讚爆校長暖心行為，「校長扔演講稿的動作太帥了」、「這個校長的隨機應變能力」、「我們校長還能再講兩小時」、「又是別人家校長」、「以人為本，實事求是，四句鏗鏘有力，既有承諾又有期待」、「這樣的意外可以讓新生記四年難以忘懷，學校體貼的人文關懷比形式主義的典禮，重要一萬倍！為這樣的校長點贊！」

影片https://www.youtube.com/watch?v=RIdngmz1g6I

(旺報 )