郭台銘昨晚11點拋出震撼彈，發表重大聲明表示「決定不參與2020連署競選總統」。對此，資深政治名嘴沈富雄稍早在臉書表示，昨夜郭的聲明，已使他短暫的政治生涯胎死腹中，他也公布郭退黨那天他給郭的備忘錄，其中他認為永齡基金會副執行長蔡沁瑜一句「人在曹營心在漢」，是很糟糕的引喻失義。

沈富雄在臉書指出，兩個多月來，他幾乎每日一memo給郭，連在美國的那個月也沒中斷，迄今己累積超過60封。他也提及，昨夜郭的聲明，已使他短暫的政治生涯胎死腹中，沈富雄認為上週四，他退黨聲明的操作是關鍵。

沈富雄將那天寫給郭台銘的memo擷取重點公布出來。首先沈富雄提及，國民黨大老的連署登報及郭的退黨聲明都是時間壓力下的自然發展，不值得大驚小怪，讓沈感到震驚的是蔡沁瑜的一句「人在曹營心在漢」，是很糟糕的引喻失義，「我但願以今天國人的學養，沒有人聽懂，否則是大笑話」。沈接著表示，當年「人在曹營心在漢」的主角是郭董最崇拜的關公，如果非用此歷史典故不可，則今天離開曹營而自建漢室的是郭自己。顯然「人在曹營心在漢」的大老們是比較挺郭董的，又何必對他們出言不遜。

沈富雄認為，比較恰當的比喻可以是，國民黨的大老們被韓船長所駕駛的鐵達尼號所綁架正在一步步駛向冰山，而郭董正開著救生筏來營救，國民黨的大老們有苦難言，不敢跳船求生，但諸多國民黨的立委候選人卻冷暖自知，暗暗叫苦。

沈富雄表示，他一再苦口相勸，不要罵國民黨，顯然郭沒有聽進去。而該memo的最後，沈富雄則是寫道，「我快幫不下去了！」

(中時電子報)