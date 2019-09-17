臺北市長柯文哲領軍臺灣民眾黨，劍指2020立委選舉布局，喊話不分區提滿34席，並鎖定專業人士，其中柯文哲的醫界友人，包含聯合醫院總院長黃勝堅、衛生局長黃世傑等人都被視為熱門人選，雖然兩人否認，但北市議員李建昌今仍大酸「勸大家活得快樂一點就好，很怕菁英人才掉進糞坑裡」。

北市議會今舉行警政衛生委員會，衛生局長黃世傑、聯合醫院總院長黃勝堅及聯醫各院區院長均出席參與，由於黃世傑跟黃勝堅兩人與柯文哲分別有師生、同事情誼，且民眾黨會員大會當天，還傳出聯醫職員「被動員」到場，遭批公私不分。

北市議員李建昌今直接詢問「民眾黨當天有誰請假去參加的？」、「是否有動員職員參加？」在場衛生局及聯醫人員同聲否認，衛生局長黃世傑稱，「衛生局沒有啦，我想大部分都自願的」。

對於被外界視為不分區熱門人選的黃勝堅，他連聲否認，他說，當天會員大會雖然請假，但是因為家中有事，且自己也不是黨員。

李建昌意有所指說，很怕菁英人才入黨，那是掉進去糞坑裡，勸大家生活得快樂一點，在專業醫療裡面發展就好，進去民眾黨會死得很慘！

(中時 )