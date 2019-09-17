在各方猜測下，鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間突然做出重大宣布不選2020總統，震驚各界，卻讓命理師詹惟中神準預言再添一筆！原來詹惟中早在3天前就在政論節目中預言，郭台銘有可能會在選舉前宣布「不玩了」。

原本各界預期，郭台銘參選2020總統大選已勢在必行，但詹惟中3天前在電視節目中，用撲克牌分析郭台銘明年1月11日以前的參選運勢時指出會有2種結果，可能是郭台銘當選，也可能是他在選前突然決定「不玩了」，與其輸得難看，不如把球做給國民黨，留下一個好名聲。

此外，針對國民黨總統參選人韓國瑜的選情，詹惟中則爆料，韓國瑜短期內「利空出盡、得心應手」，中期「大勢已定、整合完成，支持度穩定、財源到位」，但遠期「困難重重，有可能瞬間翻盤，或面臨重大變化的危機」。詹惟中提醒「選前一個月或兩周內，可能會有暗藏的炸彈爆出來」對韓營來說，極度危險，不能不慎。

(中時電子報)