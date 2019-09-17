警方查獲1公斤的純質毒品K他命、不法所得逾13萬元，將林男移送法辦。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌表揚警方及時查獲毒品，避免禍害國人。（何冠嫻攝）

台中市林姓男子長期施用第二、三級毒品，並以販毒維生，苗栗縣警察局偕同台中警方經長期跟監，在中秋假期逮捕林男，並起獲1公斤K他命與13萬元不法所得。17日苗栗縣長徐耀昌頒發破案獎金，表揚警方致力打擊毒品的辛勞。

警方表示，30歲林男有多項強盜、毒品通緝案，更長期於中部地區販毒，且為規避查緝，平日晝伏夜出，經常更換交通工具，顯少與家人聯繫。苗栗警方與台中警局豐原分局會同偵辦，偽裝身分長期埋伏於林男父母住所附近，掌握林男最近使用的自小客車車號，隨即跟監、查緝。

警方犧牲中秋連假，趁林男前往汽車旅館疑似進行毒品交易之際，當場壓制、逮捕，並在他隨身背包起出重達1公斤的純質毒品K他命、不法所得逾13萬元，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，強盜、毒品通緝案，移請台中地檢署偵辦。

警方表示，1公斤高純度K他命盤價120萬元至150萬元，可分裝上千包毒品咖啡包，可賣得1500萬元，將擴大偵辦追溯來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )