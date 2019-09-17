選舉如火如荼進行中，不過新北市長侯友宜18日起將前往新加坡、泰國與越南參訪與招商，了解東南亞國家在長照、智慧製造與文創等產業，取經外國經驗，扶植新北市產業，全力拚經濟。

侯友宜17日現身市府記者室報告出訪行程，他說，衛生局研擬將三重碧華國中打造成銀光未來城，就是參考自新加坡長照社區，銀光未來城不是單純的醫療機構，而是包含許多產業在內的社區，這次參訪希望了解別人怎麼做，另新加坡自動駕駛發達，也是本次參訪重點。

侯友宜也說，這次訪外帶了許多工業區夥伴， 新北市目前有許多地方要轉型，如柑園、淡海新市鎮與林口工一等地區，除工業區立體化，更要「產業城市化」，不是單一立體化辦公室，還可能有生活休閒娛樂，希望看泰國、越南地區，怎麼規畫。

侯友宜指出，此行還會與各城市團體簽署MOU，希望商家可以來新北投資，分析新莊產業園區、台北港、寶高等地段優勢，把新北招商策略方向向台商與各國投資客清楚報告。

侯友宜說，另外這些國家有很多創業家都來自台灣，年輕朋友在外面工作非常不容易，希望能到那邊看看別人的創意與文創。

侯也提到，泰國空中花園廊帶，有點類似新北市先前推動的「New Skyrider」，空中自行車道雖因塭仔圳開發問題停擺，可以看看別人經驗，是否有機會把相關經驗複製到新北，但還是要納入地形、地貌各種考量。

侯友宜說，此行將帶經發局長、新聞局長、秘書處長、交通局長與衛生局長同行，一天大概七、八個行程，「晚上還要當主持人」，行程滿檔。

(中時 )