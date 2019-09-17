前鴻海董事長郭台銘9月16日深夜做出重大宣佈：「不參與2020連署競選總統」。被視為挺韓大將、爭取台中市北北屯連任的立法委員沈智慧表示「同志」做不成，「志同」或「道合」也都好，她也說，對於郭台銘寫到：「我依然是永遠的中華民國派。當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」這段話讓她既欽佩又感動。

沈智慧說，郭台銘先生曾經參加了國民黨初選，那時他是同志。郭台銘先生後來退回了榮譽黨證，但此時他並不是敵人。對於郭台銘先生重大宣佈的結尾寫到：「我依然是永遠的中華民國派。當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」這段話讓沈智慧既欽佩又感動。

沈智慧說，「都是中華民國派」。放下紛擾後，「中華民國派」可以在不同的地方、用不同的方式、團結不同的人，來對抗詐騙台獨蔡政府，以及蔡英文的假民主、假自由，確保台灣這一代和下一代，都民主自由的中華民國國民。

沈智慧說，盼望做不成「同志」的遺憾，可以用「志同」或「道合」來彌平。她與大家都會擁抱希望，一起努力，捍衛中華民國，再現青天白日。

(中時 )