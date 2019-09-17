走私毒品手法千奇百怪，何姓男子等5人組毒品走私集團，在馬來西亞將K他命純化結晶製成鹽燈形狀，還加裝上燈座，將維妙維肖的「K他命鹽燈」以包裹郵寄來台，經關務署台中關查扣送驗為純質淨重2290公克，經循線查獲，台中地檢署依違反毒品危害防制條例起訴黃男等3人，另何男等2人仍另案偵辦中。

何等走私K他命毒品絞盡腦汁，以K他命純化結晶類似鹽岩，在馬來西亞將K他命製成時下相傳可招財避邪、釋放負離子的柱體「鹽燈」形狀，還裝上燈座、電線，製成「K他命鹽燈」，自馬來西亞透過國際包裹以「鹽燈」品項郵寄來台。

起訴書指出，走私集團由何男在海外指揮、遙控，羅男透過37歲賴男及27歲龔男，輾轉找到在台願意協助收包裹的26歲黃男合作，規劃黃收到「K他命鹽燈」包裹後即告知龔，龔與賴男約定交貨時地。

何男等將包裹寄出後，在2019年4月中旬將收取包裹的報酬20萬元交給羅男，羅男再轉交10萬元給賴男，並告知賴男，收到包裹後會再給10萬元尾款酬勞。

K他命「鹽燈」以國際包裹運送到財政部關務署台中關時，因檢測出可疑而遭查扣，經送驗為第三級毒品K他命純質淨重2290公克，案經台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮法務部調查局航業調查處、台中市調查處循線逮捕羅、黃、龔及賴男等人，將黃、龔及賴男等3人依違反毒品危害防制條例起訴。

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(中時 )