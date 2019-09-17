歐陽龍、傅娟生的三千金，全都進了演藝圈發展，其中，19歲二女兒歐陽娜娜這幾年將演藝重心轉移到中國大陸，一邊在美國念大學、一邊兼顧演藝事業，在對岸闖出高知名度，被認為是青春世代女神，而她個性活潑隨和，在圈內人緣很好，因此緋聞不斷，日前甚至被瘋傳與大導陳凱歌兒子陳飛宇秘戀，結局是陳飛宇取關、歐陽娜娜刪掉數篇文，而風波還沒止息，她今赫然貼出「雙人照」，再度引發粉絲恐慌與熱議。

歐陽娜娜跟曾經合作過的男星陳飛宇緋聞傳得沸沸揚揚，而事情還沒落幕，又引爆了新的戀愛話題，她今天在IG貼出一張剪影照，照片中的人物是一個綁馬尾的女孩和一個穿著風衣的高瘦男孩，兩人的影子親暱相依偎，網友瞬間認為影中人是歐陽娜娜與神祕男子，狂追問男方身分，幾乎把跟她傳緋聞的男星都猜了一輪。

粉絲看「人影依偎照」大崩潰，直呼女神曬「男朋友」好心碎，然仔細一看，影中人跟娜娜無論身高、髮型都不一致，不久後娜娜便親自留言澄清，影中人是她一名女性友人，粉絲才又失望又安心，直呼「要不是有個馬尾辮，不然我就拿鞭子衝過去了」、「嚇死寶寶了！我以為妳宣布戀情了」。

(中時電子報)