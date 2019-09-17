藝人李佳穎以代言人身分出席2020萬金石馬拉松報名啟動記者會。（譚宇哲攝）

藝人李佳穎以代言人身分出席2020萬金石馬拉松報名啟動記者會。（譚宇哲攝）

新北市體育處今天上午舉辦報名啟動記者會。（譚宇哲攝）

2020新北市萬金石馬拉松明年3月15日登場，9月18日至10月23日開放登記報名，新北市體育處今天上午舉辦報名啟動記者會，藝人李佳穎以代言人身分出席，李佳穎說，明年希望能參加10K挑戰賽，未來有機會也希望把生涯第一次全馬獻給萬金石。

新北市副市長謝政達今出席萬金石馬拉松報名啟動記者會，中華民國田徑協會理事長葉政彥、設計師蕭青陽、代言人李佳穎等人皆到場，一同展現由蕭青陽全新設計的「W、J、S」Logo跑衣。

謝政達表示，萬金石馬拉松從地方型的比賽躍升為國際認證賽事，從2015年起連續3年獲國際田徑總會（IAAF）銅標籤認證，2018、2019年升級為銀標籤，明年賽事特別調整賽道路線及報名組別，分為42.195全馬K、10K挑戰馬，給跑友更優質的參賽品質，朝向「金標籤」規範邁進。

中華民國田徑協會理事長葉政彥指出，萬金石馬拉松為全台最高等級認證賽事，明年賽事將向國際田總申請金標籤審查，包含路線重新丈量及認證、提高晶片計時系統、醫療救護層級提升、英文媒體轉播等，所有競賽規範將以金標籤標準籌備辦理，目標2021年萬金石馬拉松登上IAAF金標賽事。

蕭青陽表示，2020萬金石馬拉松主視覺設計從跑者的角度出發，採極簡風格，用「萬金石」的縮寫轉化成共通的視覺語言，英文W、J、S與地標女王頭結合，創造出全新意象，中文象形字轉化成幾何圖形，方形代表「萬」、三角形代表「金」、圓形代表「石」，涵蓋賽道的區域名稱，透過漸層，表現正在轉變中的動態過程，帶出賽事主要核心精神「蛻變」。

(中時 )