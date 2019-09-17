前立法院長王金平回到立法院接受訪問。（姚志平攝）

前立法院長王金平今天上午拜會完鴻海創辦人郭台銘受訪表示，郭看起來心情輕鬆，下一步應該會著墨立委選舉。（林縉明攝）

鴻海創辦人郭台銘昨深夜宣布不參選2020總統連署，立法院前院長王金平金受訪表示，昨晚郭董有先打電話告知決定，並約今天上午到郭家會面，當面告知不領表登記，對於郭的決定充分尊重；至於郭不選是否改為親自上陣，王金平強調，「世事如棋，乾坤莫測」，一切隨著因緣走。

王金平今天上午與郭台銘會面，會後王金平表示，郭看起來心情輕鬆，主要是要告知他的決定；外傳郭台銘是因為找不到副手而不選，王金平稱，不清楚原因，郭沒有勸進他出馬，會中也沒提到台北市長柯文哲，但王金平透露，郭台銘有志參與政治，所以立委選舉上會有所著墨。

今天是成為2020總統參選人連署申請最後一天，被問到是否會出現在中選會，王金平笑稱，現在什麼都沒準備，要去中選會幹什麼。

「郭柯王」結盟破局，媒體詢問是否感到真心換絕情？王金平說，沒有，他跟郭董一樣這麼好，關係一樣緊密，哪有絕情不絕情，要不然郭也不會昨晚提早告訴他決定，還要他今天早上到家裡去談話。

至於下一步是否仍會堅持參選到底，王金平說，還是會隨著因緣走；親民黨曾表態可以跟任何志同道合的朋友一起合作，是否會尋求與親民黨合作，王金平表示，現在不用去談這個，以後的事以後再說。

(中時 )