索羅門群島與我國斷交，這也是蔡英文政府執政以來，第六個斷交的國家。美國在台協會（AIT）今天表示，中國積極改變兩岸現狀，包含誘惑國家與台灣斷交，破壞區域穩定；美國持續支持兩岸關係維持現狀，包含台灣的外交關係及國際空間。

AIT表示，美國對於索羅門政府近期決定與台灣結束外交關係，並轉向北京而感到深刻失望。與中國建立外交關係的國家，並沒有獲得如預期的經濟成長及基礎建設；長遠來看，情況反而更為糟糕。

AIT指出，台灣是世界民主成功故事、可信賴夥伴及良善力量，美國將持續支持台灣，特別是擴大對全球挑戰的貢獻。

AIT強調，中國積極改變兩岸現狀，包含誘惑國家與台灣斷交，不僅有害現狀，也破壞區域穩定。中國破壞多年來和平、穩定發展的架構之下。美國持續支持兩岸關係維持現狀，包含台灣的外交關係及國際空間，這對區域維持和平及穩定同等重要。

(中時 )